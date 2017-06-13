كازاخستان تستضيف معرضاً مصرياً للآثار الإسلامية (صور)

يغادر مساء اليوم الثلاثاء الموافق وفد من وزارة الآثار يضم كلا من السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة و د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي إلى ...