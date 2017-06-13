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إسماعيل يترأس اجتماعين للإصلاح والتطوير.. اليوم
شريف اسماعيل‎

إسماعيل يترأس اجتماعين للإصلاح والتطوير.. اليوم

2017-06-13 08:52:55

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بشأن المستشفيات التعليمية وتطويرها.

كما يلتقي “إسماعيل” بمحافظ الإسماعيلية؛ لبحث آخر التطورات في مشروع المليون ونصف مليون فدان، كما يبحث آخر ملفات المحافظة.

ويترأس رئيس الوزراء اجتماعًا بشأن الإصلاح الإداري لبحث الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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