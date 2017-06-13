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وفد برلماني مصري يلتقي مساعد ترامب في واشنطن
اجتماعات موسعة بين السيسى وترامب2

وفد برلماني مصري يلتقي مساعد ترامب في واشنطن

2017-06-13 08:41:09

التقى الوفد البرلماني الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، ديرك هارفي مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط بمقر البيت الأبيض، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بمقر الخارجية الأمريكية.

وأكد أحمد سعيد، أن اللقاءات تناولت موضوع قطر ودورها في تمويل الإرهاب بالمنطقة، وأن هناك تساؤلات بالشارع المصري عن الموقف الأمريكي حول قطر، لأن هناك انطباع سائد أن أمريكا تحمي قطر هذه الدولة الصغيرة، فهناك قواعد أمريكية في قطر.

وقال سعيد إن اللقاءات تناولت عددا من القضايا والملفات أبرزها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناولت أيضا قضايا التطرف وتجديد الخطاب الديني وسبل مواجهة الإرهاب.

وتابع سعيد: “أكدنا خلال اللقاءات أن محاربة الإرهاب تحتاج مساعدة من كل دول العالم، وأن الأمر لا يحتاج سلاح فقط، بل يحتاج إلى منظومة دولية شاملة تتضمن أفكار ورؤى جديدة تشمل تطوير التعليم وغيرها من الطرق والأساليب”.

وأكد سعيد، أن اجتماع الوفد بمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط شهد أسئلة عن قانون الجمعيات الأهلية، وأن الجانب الأمريكي كان له بعض تحفظات على القانون ولكن كان هناك ردود واضحة على تلك التحفظات، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد حديثًا عن الاقتصاد المصري، ودور الشباب في محاربة البطالة.

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