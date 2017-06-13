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محافظ الغربية: عودة «دار الأوبرا» قريبا
أحمد ضيف - محافظ الغربية
أحمد ضيف - محافظ الغربية

محافظ الغربية: عودة «دار الأوبرا» قريبا

2017-06-13 09:04:41
محيط - خالد الريس

أكد أحمد ضيف محافظ الغربية، أن مدينة طنطا ستشهد قريبا افتتاح مسرح عقب تجديده على غرار “دار الأوبر”، مشيرا إلى أنه مازال مناقشة تصنيف المسرح كـ”قصر ثقافة” أم “دار أوبرا”.
وأعلن ضيف من خلال برنامج “مصر جميلة” المذاع على القناة الثانية التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن المسرح كان يعتبر “أوبرا طنطا” قديما، موضحا أنه في السابق شهد حفلات لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب بالإضافة إلى الاحتفالات القومية بحضور الزعيم جمال عبد الناصر.
وأضاف أنه تم تجديد المسرح بالوضع والتصميم الأصلي له ولكن تم إضافة تكنولوجيا حديثة للعرض.
وأوضح أن المحافظة مهتمة بجذب الشباب للإجواء والأنشطة الثقافية للحماية من الاستقطاب للفكر المتطرف.

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