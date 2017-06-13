تستأنف محكمة القضاء الإداري، اليوم، نظر 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما سيترتب عليها من انتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، لمجلس النواب.

كانت المحكمة قررت في جلستها الماضية، إعادة الدعاوى الثلاث للمرافعة، وحددت جلسة الغد لنظرها.

وذكرت الدعاوى الثلاثة المقامة من المحامين عبدالفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه، صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.