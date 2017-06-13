أعلنت الصين وبنما رسميا اليوم الثلاثاء إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث وقع وزير الخارجية الصينى وانغ يي مع نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية لجمهورية بنما ايزابيل دو سانت مالو على البيان المشترك في هذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية ، في بيان رسمي لها ، إن جمهورية الصين الشعبية وجمهورية بنما قررتا وفقا لمصالح وتطلعات شعبي البلدين، الاعتراف ببعضهما البعض وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

واتفقت الحكومتان على تطوير علاقات ودية بين البلدين على اساس الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضى والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمى وعدم الاعتداء وعدم تدخل أى طرف منهما فى الشئون الداخلية للطرف الآخر.

وبمقتضى البيان الموقع من الجانبين تعترف حكومة جمهورية بنما بأنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأسرها وتعد تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضى الصين.

وبمقتضاه أيضا أعلنت حكومة جمهورية بنما قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه ووعدت بعدم إقامة أى نوع من العلاقات أو التعاملات الرسمية الأخرى مع تايوان.