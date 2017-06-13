الحكم في تظلم «جرانة» على منعه من التصرف بأمواله.. اليوم

تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة الحكم في تظلم “زهير جرانة” وزير السياحة السابق ، على القرارين الصادرين من النائب العام ، بالتحفظ على أمواله وأسرته .

كان النائب العام أصدر قرارين بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية غسل الأموال.