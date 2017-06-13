بوتين: الولايات المتحدة ساعدت على صعود "القاعدة" وتستخدم الإرهابيين لزعزعة الوضع في روسيا2017-06-13 08:35:21
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الولايات المتحدة ساعدت على صعود تنظيم “القاعدة” الإرهابي بنفسها، وعليها أن تدرك مسئوليتها عن ذلك.
وقال بوتين في حديث للمخرج أوليفر ستون في فيلم وثائقي بثته قناة “شوتايم”، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء:” إن القاعدة ليست نتيجة لنشاطنا، هي نتيجة نشاط أصدقائنا الامريكيين”، مشيرا إلى أن ذلك بدأ منذ الحرب السوفيتية في أفغانستان عندما دعمت الأجهزة الخاصة الامريكية مختلف التيارات الأصولية الإسلامية في محاربة القوات السوفيتية في أفغانستان.
وأضاف:”أن الامريكيين راعوا “القاعدة” و(أسامة) بن لادن بأنفسهم،ولكن الأمور خرجت من تحت السيطرة، وهذا يحدث دائما ، وكان على شركائنا في الولايات المتحدة أن يعرفوا ذلك، وهذا هو ذنبهم”.
واتهم الولايات المتحدة بأنها “تستخدم الإرهابيين لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا” ، مشيرا إلى أنه عندما بدأت مشاكل بشمال القوقاز والشيشان دعم الأميركيون هذه العمليات.
وقال بوتين:” إن الحرب الباردة ولت، وكانت لدينا علاقات واضحة وشفافة مع العالم كله وأوروبا والولايات المتحدة، ونحن بالطبع كنا نعول على الدعم، وبدلا من ذلك رأينا أن الأجهزة الخاصة الامريكية تدعم الإرهابيين”.
وأضاف : “أقول لكم إنه تكون لدينا رأي ثابت بأن شركاءنا الأميركيين يتحدثون عن دعم روسيا وعن الاستعداد للتعاون، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب، ولكن في الحقيقة يستخدمون الإرهابيين لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعما سياسيا وماليا للإرهابيين في الشيشان، مضيفا أن هناك أدلة على ذلك، وتم تقديم بعضها إلى الزملاء الأمريكيين.
وذكر أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن رد فعله على ذلك كان سلبيا.
وفي ما يتعلق بحلف ” الناتو ” ، قال الرئيس الروسي : ” إن إمكانية انضمام روسيا إلى حلف “الناتو” قبل سنوات أثارت قلقا لدى الولايات المتحدة لأنه في حال انضمامها كان سيكون عندها صوتها، ونحن لن نسمح بالتحكم فينا، لكن أصدقاءنا الأميركيين لم يرغبوا حتى بالتفكير في ذلك”.
وأشار بوتين إلى أنه تحدث عن احتمال دراسة إمكانية انضمام روسيا إلى “الناتو” خلال زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك، بيل كلينتون إلى موسكو، لكن هذه الفكرة أثارت قلقا لدى الوفد الأمريكي
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