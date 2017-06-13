قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن ما يرد في الوثائق الأجنبية ليس حجة علينا، مؤكدا أن الوثائق التي يعتد بها في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية هي وثائق وخرائط القوات المسلحة والجمعية الجغرافية.

جاء ذلك تعقيبا على رأي لأحد الخبراء لفت فيه إلى وجود وثائق أجنبية تشير إلى مصرية الجزيرتين.

وأضاف عبد العال “أريد التأكيد على حقيقتين أقرتهما المحاكم وجهات التحكيم، الأولى أن ما يرد في الوثائق الأجنبية ليس حجة علينا، والثانية أنه في قضية طابا جلب الجانب الإسرائيلي بعض المستندات من الإدارة الأمريكية ولم تعتد بها هيئة التحكيم رغم وجود جانب إسرائيلي ضمن الهيئة”.

