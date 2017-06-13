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رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار: جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان
تيران وصنافير

رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار: جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان

2017-06-13 07:59:09
أ ش أ

قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن عقيدته قد تكونت بشأن مسألة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، بأنهما سعوديتان.
وأضاف عابد – في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عقب رأي لأحد الخبراء لفت فيه إلى وجود وثائق أجنبية تشير إلى مصرية الجزيرتين - أن “الإدارة الأمريكية سبق وأن أقرت بأن أرض فلسطين، إسرائيلية.. وأنه عند وجود مستندات من الإدارة الأمريكية ومستندات من الجيش المصري .. فإنني أقول اليوم بعقيدة مطمأنة إن الجزيرتين سعوديتان”.

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