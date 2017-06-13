قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن عقيدته قد تكونت بشأن مسألة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، بأنهما سعوديتان.

وأضاف عابد – في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عقب رأي لأحد الخبراء لفت فيه إلى وجود وثائق أجنبية تشير إلى مصرية الجزيرتين - أن “الإدارة الأمريكية سبق وأن أقرت بأن أرض فلسطين، إسرائيلية.. وأنه عند وجود مستندات من الإدارة الأمريكية ومستندات من الجيش المصري .. فإنني أقول اليوم بعقيدة مطمأنة إن الجزيرتين سعوديتان”.

