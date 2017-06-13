قال حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي إن تعادل فريقه أمام سموحة نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أنه كان يطمح للفوز من أجل المنافسة على المركز الثالث بجدول الدورى.

وتعادل المصرى أمام سموحة بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الجيش المصري ببرج العرب في اطار منافسات الدورى الممتاز.

واضاف العميد ان المصرى يمتلك الحلول على الرغم من فارق الإمكانيات التى تصب في صالح سموحة، مؤكدا ان الاخير لايقل عن الاهلي والزمالك من حيث التدعيمات.

وتابع كنا الافضل والاكثر خطورة و نجحنا في خلق العديد من الفرص ولكن لم ينجح اللاعبين في ترجمتها إلى أهداف بسبب التسرع.

واتهم حسن لاعبي الفريق بالاستهتار في التعامل مع الكرة التى سجل سموحة منها الهدف الاول وقال سموحة فريق محترم ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأشار إلى أن التعادل أفضل من الخسارة في ظل الغيابات التى يعانيها الفريق والمتمثلة في احمد شكرى ، احمد سالم صافي الي جانب محاولات التشويش التى يتعرض لها اللاعبين بسبب المفاوضات مع اندية اخرى إلى جانب نقص الخبرة.

من جانبه قام ابراهيم نور الدين حكم مباراة المصرى وسموحة بطرد ظهير ايسر سموحة ايمن اشرف عقب انتهاء المباراة وخروج الفريقين من الأرض الملعب

