 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 09:18 صباحاً
روابط سريعة
مؤمن سليمان: سموحة يستحق الفوز على المصرى
مؤمن سليمان

مؤمن سليمان: سموحة يستحق الفوز على المصرى

2017-06-13 07:47:14
أ ش أ

أعرب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن حزنه الشديد لتعادل فريقه أمام المصرى البورسعيدي بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الجيش المصري ببرج العرب في اطار منافسات الدورى الممتاز.
وقال سليمان سموحة يستحق الفوز وليس التعادل مؤكدا ان تعادل فريقه مع المصرى يعتبر بطعم الهزيمة.
وتابع واجهنا فريق من اقوى الفرق التى لديها القدرة على خلق الفرص ولكن كنا الافضل والأكثر استحواذا.
وأشار إلى أن حسام حسن أفضل مدير فنى في مصر و شخصيته القوية اثرت على قرارت حكم اللقاء إبراهيم نور الدين.
وأكد أن الحكم حرم سموحة من الفوز باحتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب الغيابات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3