أعرب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن حزنه الشديد لتعادل فريقه أمام المصرى البورسعيدي بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الجيش المصري ببرج العرب في اطار منافسات الدورى الممتاز.

وقال سليمان سموحة يستحق الفوز وليس التعادل مؤكدا ان تعادل فريقه مع المصرى يعتبر بطعم الهزيمة.

وتابع واجهنا فريق من اقوى الفرق التى لديها القدرة على خلق الفرص ولكن كنا الافضل والأكثر استحواذا.

وأشار إلى أن حسام حسن أفضل مدير فنى في مصر و شخصيته القوية اثرت على قرارت حكم اللقاء إبراهيم نور الدين.

وأكد أن الحكم حرم سموحة من الفوز باحتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب الغيابات.

