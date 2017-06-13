ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء2017-06-13 07:44:37
القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
القاهرة .. يستعرض المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الملامح النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للأندية الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة الجديد، كما يجتمع عبدالعزيز بأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من الأول من يوليو المقبل وحتي التاسع من نفس الشهر.
القاهرة .. يقيم صندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة مدرسة الإنشاد الديني بقصر الأمير طاز ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات الثقافة، خلال شهر رمضان، كما يعقد المجلس الأعلى للثقافة، الأمسية الدينية “في رحاب الرسول بردة البوصيري”، بقاعة المسرح بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بحضور جمع غفير من المواطنين والمفكرين والإعلاميين.
المنامة .. يتوجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحاثات مع القيادة الإماراتية تتناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
باريس .. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لبحث التعاون الثنائي لاسيما في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مفاوضات “البركسيت”، ثم يتوجهان إلى استاد فرنسا الدولي لمشاهدة مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وإنجلترا.
-
ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء
القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية ...Tue, 13 Jun 2017 05:50:53 GMT
-
تفاصيل جلسة مناقشة «تيران وصنافير» في البرلمانTue, 13 Jun 2017 06:32:52 GMT
-
مؤمن سليمان: سموحة يستحق الفوز على المصرى
أعرب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن حزنه الشديد لتعادل فريقه أمام المصرى البورسعيدي بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت بينهما ...Tue, 13 Jun 2017 05:52:59 GMT
-
حسام حسن : كنت اتمنى فوز المصرى علي سموحة
قال حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي إن تعادل فريقه أمام سموحة نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أنه كان يطمح للفوز من أجل المنافسة على المركز الثالث بجدول ...Tue, 13 Jun 2017 05:52:59 GMT
-
"رئيس تحرير الجمهورية" يكتب: "صبر المصريين.. يؤتي ثماره"
تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم (الثلاثاء) عددا من القضايا المهمة، منها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، وتداعيات دعم قطر للإرهاب. ففي مقال تحت ...Tue, 13 Jun 2017 05:51:10 GMT
-
ترامب: مؤتمر صحفي خلال أسبوعين لمناقشة الحرب ضد "داعش"Mon, 12 Jun 2017 22:02:19 GMT
-
مناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود مع السعودية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم (الثلاثاء) عددا من الموضوعات والقضايا المهمة ، على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، وجهود الحكومة لتوفير السلع ...Tue, 13 Jun 2017 05:37:05 GMT
-
هذه نصحية رامى رضون لاولياء امور طلبة "الثانوية العامة"
انتقاد شديد وجه الاعلامى رامي رضوان مقدم برنامج “8 الصبح” على شاشة dmc للمسئولين عن وضع أمتحانات الثانوية العامة. وذلك بسبب الشكاوى الكثيرة التى دارات بسبب صعوبة ...Mon, 12 Jun 2017 21:29:31 GMT
-
مخطوطة نادرة لمدونة بن مالك في مكتبة الإسكندرية
صرح رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، د. محمد سليمان، بأنه يوجد مخطوطة نادرة لإبن مالك، وهى من أنفس مقتنيات متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. وأوضح وفق ...Tue, 13 Jun 2017 04:54:00 GMT