

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

القاهرة .. يستعرض المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الملامح النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي الاسترشادية للأندية الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة الجديد، كما يجتمع عبدالعزيز بأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من الأول من يوليو المقبل وحتي التاسع من نفس الشهر.

القاهرة .. يقيم صندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة مدرسة الإنشاد الديني بقصر الأمير طاز ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها قطاعات الثقافة، خلال شهر رمضان، كما يعقد المجلس الأعلى للثقافة، الأمسية الدينية “في رحاب الرسول بردة البوصيري”، بقاعة المسرح بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بحضور جمع غفير من المواطنين والمفكرين والإعلاميين.

المنامة .. يتوجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحاثات مع القيادة الإماراتية تتناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

باريس .. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لبحث التعاون الثنائي لاسيما في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مفاوضات “البركسيت”، ثم يتوجهان إلى استاد فرنسا الدولي لمشاهدة مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وإنجلترا.