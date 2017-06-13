مخطوطة نادرة لمدونة بن مالك في مكتبة الإسكندرية2017-06-13 06:45:12
صرح رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، د. محمد سليمان، بأنه يوجد مخطوطة نادرة لإبن مالك، وهى من أنفس مقتنيات متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.
وأوضح وفق صحيفة “الشروق” المصرية، أنها عبارة عن أربعة مجلدات مكتوبة على رَقِّ الغزال، وقد ابتدئ في كتابتها قبيل انتهاء القرن الخامس الهجري، وانتهى من كتابة الأجزاء الثلاثة الباقية بعد ثلاثين سنة، إذ أُرخ المجلد الرابع منها بسنة 530هـ، وعلى بعض أوراقها تقييدات بخط عبد الوهاب الشعراني، والمجلدات كلها كُتبت بقلم مغربي متقن، ومحفوظة تحت رقم 532/ب، فقه مالكي.
وأشار إلى أن المخطوطة لأبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، المتوفى سنة 179هـ، وهو فقيه ومحدِّث وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي.
وتابع: وكتاب المدونة الكبرى عبارة عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل فقهية وردت للإمام مالك، ورواها عبد السلام بن سعيد التنوخي، الملقب بسحنون، والمتوفى سنة 240هـ، وجمعها وصنفها ورواها عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي، المتوفي سنة 191هـ، عن الإمام مالك بن أنس، وتنسب أحيانًا إلى سحنون؛ لأنه رواها، فيقال مدونة سحنون، وهي تضم في جملتها ثمانية وثلاثين كتابًا من المدونة.
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