إعلان الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في سوريا2017-06-13 05:27:53
أعلنت وزارة الثقافة السورية نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2017 حيث ذهبت في مجال الأدب للأديب حسن يوسف، وفي مجال النقد والدراسات والترجمة للأب الياس زحلاوي، وفي مجال الفنون للفنانة ميادة حناوي.
والكاتب حسن يوسف شارك في لجان تحكيم عدد من المهرجانات الفنية والمسابقات الأدبية، وترجمت بعض قصصه إلى الفرنسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والروسية وكتبت عنها أطروحات جامعية.
يشار إلى أن الأب إلياس زحلاوي أنشا عام 1968 أسرة الرعية الجامعية وأسس مع المخرج الراحل سمير سلمون فرقة هواة المسرح العشرون التي قدمت العديد من المسرحيات العربية والأجنبية.
والفنانة ميادة الحناوي لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، وغنت حناوي مع بليغ حمدي أروع أغانيها الطربية منها “أنا بعشقك” و”الحب إلى كان” و”أنا اعمل إيه” و”سيدي انا” .
بموجب الجائزة يحصل الفائز على مبلغ قدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها .
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