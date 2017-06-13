طالب شعراء ومثقفون مصريون وزارة الثقافة، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الشاعر والناقد شريف رزق، الذي تعرض لنزيف حاد بالمخ، دخل على إثره العناية المركزة بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية.

والشاعر والناقد شريف رزق، يتميز بحضور فاعل في المشهد الشعري، وهو أحد الوجوه الشعرية العربية. له مجموعة من الأعمال الشعرية منها: “عزلة الأنقاض، لاتطفئ العتمة، مجرة النهايات، الجنة الأولى، أنت أيها السهو، هواء العائلة”، وغيرها.

وقدم شريف لقصيدة النثر العربية، عددا من الأعمال النقدية الهامة.

من شعره نقرأ:

وحيدًا، في لقطة ليلية

أخرج من القصيدة، لأدخل

جحيمها

متدثرًا بهواء النهايات

وممتلئًا بعواء ذئب داخلي

وبحشد من الأيائل والضباع

على مقربة من جثتي

في نوبة شرسة من السعال

تعبرها المنازل