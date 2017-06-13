كازاخستان تستضيف معرضاً مصرياً للآثار الإسلامية (صور)2017-06-13 05:24:33
يغادر مساء اليوم الثلاثاء الموافق وفد من وزارة الآثار يضم كلا من السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة و د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي إلى مدينة الاستانة بجمهورية كازاخستان، للمشاركة في افتتاح معرضاً مؤقتاً للآثار الإسلامية تحت عنوان “السلطان بيبرس وعصره” والذي يستضيفه المتحف القومي بالمدينة.
صرحت بذلك إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، موضحة أن إقامة هذا المعرض جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبناء على إتفاقية موقعة بين وزارة الآثار والمتحف القومي بجمهورية كازخستان.
وأشارت صلاح إلى أن المعرض يضم 22 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي، تعود جميعها لعصر السطان بيبرس المملوكي، ويأتي من بينها إناء لحفظ الطعام مصنوع من النحاس مطلى بالفضة يعود للقرن الثامن أو التاسع الهجري، و كأس من الفخار مزين برنوك تحمل اسم السلطان بيبرس ويعود لللقرن السابع الهجري، حوض من النحاس عليه طلاءات بالفضة يعود للقرن الثامن أو التاسع الهجري، قطعة من الرخام الأبيض عليها شكل أسد، صندوق خشبي لحفظ المصحف الشريف مطعم بالعاج وخشب الأبنوس من القرن الثامن الهجري، بالإضافة إلى عدد من العملات الذهبية عبارة عن دينارات عليها اسم السلطان بيبرس.
ويستمر المعرض حتى شهر أغسطس القادم، وسوف تتتحمل جمهورية كازخستان تكاليف النقل والشحن والتغليف للقطع الأثرية وعودتها للأراضي المصرية، بالإضافة إلى قيمة تأمينية للقطع الأثرية مقدارها 340 ألف دولار أمريكي.
وأشارت صلاح إلى أن إقامة معرض خارجي للآثار الإسلامية في هذا التوقيت يأتي تأكيدا على حرص الوزارة لزيادة مواردها المالية وتنفغيذا لخطتها في استعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ونشر الحضارة المصرية بمختلف عصورها الفرعونية منها والإسلامية والقبطية بمعظم دول العالم.
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