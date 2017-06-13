منح الدكتور خالد العناني وزير الآثار تصريحا سنويا مجانيا لدخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة للطلاب الفائزين في المسابقة التي أقيمت أمس بالمتحف المصري بالتحرير ضمن مبادرة “الإرادة المصرية للتعليم والتعلم”.

وأوضح د. العناني أن هذا التكريم جاء تشجيعا للأطفال لربطهم بآثار بلاده وحثهم على المحافظة عليها باعتبارها جزء لا يتجزأ من هويتهم وتاريخهم، مشيراً إلى سعادته بتفاعل الطلاب واهتمامهم بالمشاركة في مثل هذه المسابقات، الأمر الذي يؤكد وعيهم الأثري.

كان المتحف قد أقام هذه المسابقة أمس حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها بمشاركة 35 طالب تم اختيارهم من 5 مدارس مصرية.