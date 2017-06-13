كشف وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، عن شهادتين بشأن اتفاقية تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثناء مناقشة البرلمان لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تثبت سعوديتهم.

جاء ذلك فى الإجتماع الثالث للجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة د. على عبد العال، مؤكدا على أن البرلمان تمارس فيه حرية الرأى والتعبير، وخاصة فى هذه القضية الشائكة، ونواب البرلمان وطنيون ولا جدال فى ذلك إطلاقا.

ولفت وهدان إلى أن الشهادة الأولى من هشام يحيى، من مستثمرى جنوب سيناء، والذى التقى بالرئيس مبارك فى 2006 ودار نقاش معه بشأن الجزيريتين وأبلغه مبارك أن الجزيريتن سعوديتان ولكنه لن يقوم بتسليمهم لهم الآن.

وبشأن الشهادة الثانية قال وهدان: “اتصل بى أحد ملاك المراكب من بورسعيد وله مركب فى اليمن وأبلغنى أنه فى عام 1986 تم ضبط مركبه وتواصل مع نائب الدائرة للقاء رئيس الوزراء للإفراج عن مركبته إلا أنه رد عليه بأنه لا يستطيع أن يتدخل لأن الأرض التى تم ضبط فيها المركبة سعودية فى إشارة إلى الجزيرتين”.

وعقب رئيس المجلس على حديثه بالتأكيد على أنهم شهادتين مهمتين من وكيل المجلس الذى يمثل حزب الوفد.

