أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه خلال جلستين للجنة التشريعية بمجلس النواب، تم الاستماع لرأي، وصفه بـ “الانتقائي” من جانب واحد فقط، يمثلون وجهة نظر الحكومة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء الإثنين، إن حزب الوفد تقدم باستدعاء خبراء من الخارج وقامات علمية من الجامعات المصرية، مؤكدًا أنه من الواضح أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لا يُبدي ترحاب باستدعاء خبراء “ترسيم حدود” يخالفون رأي الحكومة.