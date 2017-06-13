انسحبت الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، من اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المنعقدة حتى الآن برئاسة علي عبد العال.

جاء ذلك، بعدما أعلنت عن مصرية تيران وصنافير، وشكك النائب مرتضى منصور في شخصيتها، وتساءل المستشار مرتضى منصور، عن خطاب تكليفها من المخابرات العامة، بشأن البحث في حقيقة تبعية تيران وصنافير، كما ذكرت في حديثها، وأيضا عن جنسيتها، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الخبيرة هايدي فاروق، وانسحبت على إثرها.

وحاول عدد من النواب منعها من الانسحاب، إلا أنها أصرت على موقفها، بقولها: «أنا عندي بيبي عاوزة أربيه، وزوجي دبلوماسي، ومصرية بنت مصرية»، وسط حالة من البكاء.

وعقب ذلك، حدث حالة من المشادات بين نواب 25-30، مع مرتضى منصور؛ بسبب ما اعتبروه إهانة للخبيرة هايدي فاروق، وهو الأمر الذي تدخل فيه رئيس المجلس؛ لإعادة الهدوء للاجتماع.