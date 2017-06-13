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وزير خارجية سوريا معلقا على الأزمة الخليجية: مهزلة
بشار الاسد

وزير خارجية سوريا معلقا على الأزمة الخليجية: مهزلة

2017-06-13 01:31:32
كتب - متابعات

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن الواقع السوري في ضوء الأزمة الخليجية جيد ونحن متفائلون فالمهزلة التي تشهدها منطقة الخليج توضح للجميع أننا على حق.

وقال خلال تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، أن الواقع الميداني الآن جيد، وأنا دائما متفائل، متابعا “كنا منذ البداية نقول إن بعض دول الخليج، تقف مع الإرهاب وتموله وتسلحه ونعتقد أن قطر والسعودية متورطتان في كل الإرهاب الذي يمارس على الأرض السورية”

وبخصوص مسار أستانة، قال المقداد: “نسعى نحن والأصدقاء الروس والأشقاء الإيرانيون لمتابعة مسيرة أستانة، لأننا نعتقد أنها الطريق الذي يؤدي الغرض المطلوب، رغم كل العراقيل التي تضعها الحكومة التركية في طريق ذلك”، مشيرا إلى أن جنوب سوريا وشمالها، أرض سورية ولا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في الشئون الداخلية السورية

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