أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل تعاقد ناديه مع شركة فالكون للأمن، لتولي تأمين القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بحضور شريف خالد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فالكون للأمن والحراسة.

وصرح “منصور”، في مؤتمر صحفي عقد ظهر الإثنين في مقر النادي، أن عقد الزمالك مع شركة فالكون يبدأ من 10 يونيو 2017 لمدة 4 سنوات، مقابل 900 ألف جنيه في السنة الواحدة، وستبدأ الشركة في تأمين النادي بشكل رسمي يوم 15 يونيو الجاري.

ولفت إلى أن هناك كارنيهات إلكترونية للأعضاء تمتلك خاصية إذا ما كان يحق للعضو دخول النادي من عدمه، مشيرًا إلى أنها خاصية تستخدم لأول مرة في مصر.