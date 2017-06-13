نسرين طافش: أعيش قصة حب

اعترفت الفنانة السورية نسرين طافش بوجود رجل في حياتها، ولكنها رفضت الكشف عن هويته أو أي تفاصيل حوله، كما أنها لم تصرح بموعد ارتباطها الرسمي به. نسرين التي سبق ...