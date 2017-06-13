 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 01:45 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. قطر تمنع دخول مواطنيها بعد ترحيلهم من السعودية
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

بالفيديو.. قطر تمنع دخول مواطنيها بعد ترحيلهم من السعودية

2017-06-13 01:29:20
متابعات

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، مقطع فيديو لمواطن قطرى ترفض السلطات القطرية دخوله البلاد بعد ترحيله بصحبة عائلته من السعودية على خلفية قرارات الدول العربية بقطع العلاقات مع قطر.

ويقول المواطن القطرى فى مقطع الفيديو المتداول: “أنا بين الحد السعودى والقطرى، روحنا لبلادنا ردونا روحنا للسعودية ردونا، السعودية طلعتنا من عندهم لبلادنا وبلادنا ترفض استقبالنا”.

بينما كتب الناشط السعودى منذر آل الشيخ مبارك تعليقاً على المقطع قائلا “على المرى مسئول حقوق الإنسان القطرى ألا تخجل من نفسك وأمامك ٦٠٠٠ مرى أبناء عمومة فى العراء”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3