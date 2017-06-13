بالفيديو.. قطر تمنع دخول مواطنيها بعد ترحيلهم من السعودية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، مقطع فيديو لمواطن قطرى ترفض السلطات القطرية دخوله البلاد بعد ترحيله بصحبة عائلته من السعودية على خلفية قرارات الدول العربية بقطع العلاقات مع قطر.

ويقول المواطن القطرى فى مقطع الفيديو المتداول: “أنا بين الحد السعودى والقطرى، روحنا لبلادنا ردونا روحنا للسعودية ردونا، السعودية طلعتنا من عندهم لبلادنا وبلادنا ترفض استقبالنا”.

مناشدة مواطن قطري عالق على الحدود بين السعودية وقطر .... pic.twitter.com/okXRx8fuD7 — Dr.Hoda jannat (@jannat_hoda) ١٢ يونيو، ٢٠١٧

بينما كتب الناشط السعودى منذر آل الشيخ مبارك تعليقاً على المقطع قائلا “على المرى مسئول حقوق الإنسان القطرى ألا تخجل من نفسك وأمامك ٦٠٠٠ مرى أبناء عمومة فى العراء”.