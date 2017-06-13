تبدأ كنترولات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، تصحيح العينة العشوائية من امتحاني الفيزياء والتاريخ، اللذين امتحنهما طلاب الثانوية العامة الأحد في لجان الثانوية العامة الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن نتائج هذه العينة العشوائية، سوف تحدد القرار الذى يتم اتخاذه تجاه توزيع درجات الامتحانين، بعد أن شكى بعض الطلاب منهما، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأصدر “حجازي” تعليمات لجميع مقدرى درجات امتحان فيزياء الثانوية العامة، على مستوى جميع المديريات التعليمية، شدد خلالها على الحرص في توزيع الدرجات أثناء عملية التقدير، وتصحيح كل كلمة في الكراسة الامتحانية والمسودة بها بدقة واهتمام؛ لحصول كل طالب على حقه، ودرجاته كاملة؛ حرصًا على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

ووجه “حجازى” بعدم التسرع في الحكم على الامتحان إلا بعد تصحيح العينة العشوائية، والتى في ضوء نتيجتها من الممكن إجراء التعديلات اللازمة لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة يتم إعادة تصحيح العينة العشوائية مرة أخرى بعد التعديلات اللازمة.

وشدد “حجازى” على عدم وجود الهواتف المحمولة داخل لجان التصحيح مع المقدرين منعًا باتًا، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتطبيق القانون رقم (101) عليه.

ووجه “حجازى” بالنظر والاهتمام بإجابة الطلاب فى المسودة، وشدد على مراجعة السؤال المقدر بالدرجة النهائية مراجعة جيدة، وأيضا مراجعة السؤال الذى لايقدر له أى درجة جيًدا؛ بما فيه مصلحة الطلاب.

وأشار “حجازى” إلى وجود عضو من المركز القومى للامتحانات بكل لجنة تقدير، لضبط جودة التقدير، دوره الإشراف على إجراءات التصحيح.

ومن جانبه .. أكد يسرى سويرس مدير عام تنمية مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، أن عملية تصحيح إمتحان فيزياء الثانوية العامة، ستتم من خلال تخصيص غرفة لكل حرف من الحروف التى توجد على الورقة؛ حيث إن نماذج الامتحان الموزعة في كل لجنة امتحانية، مقسمة إلى 4 حروف (أ، ب، ج، د).

وأشار ساويرس، إلى أن كل ورقة امتحانية بها عدد (45) سؤالًا، وكل معلم مخصص له عدد من الأسئلة فى كل نموذج، حيث يقسم المقدرين إلى خمس مجموعات كل مجموعة منها تصحح (9) أسئلة.

وأوضح ساويرس أنه تم التشديد على المصححين ومقدري الدرجات، بضرورة وضع مجموع درجات الأسئلة المصححة فى نهاية السؤال التاسع لكل مجموعة، على أن يوضع فى دائرة بعيدًا عن إجابة الطالب؛ حتى تكون واضحة.

