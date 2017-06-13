المنظمة القطرية المتهمة بتقديم وجبات فاسدة للعراقيين مدرجة على قوائم الإرهاب2017-06-13 01:00:41
فجر مسؤول عراقى، مفاجأة من العيار الثقيل حول المنظمة القطرية التى قدمت الوجبات الفاسدة للنازحين العراقيين شرق الموصل، مؤكدا أن المنظمة القطرية تدعى “راف” وهى اختصار لمنظمة الشيخ خالد بن ثانى آل ثانى للخدمات الإنسانية المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية من مصر ودول الخليج.
يذكر أن منظمة الشيخ خالد بن ثانى آل ثانى وهى مؤسسة خيرية قطرية غير حكومة تأسست فى عام 1969م قد دعمت المؤسسة الجماعات الإرهابية المدعومة من الدوحة فى سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة بما يقارب 130 مليون دولار، وترتبط المؤسسة بعلاقات وثيقة مع الهلال الأحمر التركى فى دعم المتطرفين والمقاتلين فى سوريا بالمال والسلاح تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
أكد مدير مخيمات الخازر فى محافظة نينوى العراقية، رزكار عبيد، تسمم ما يقرب من 900 نازح عراقى جراء وجبات فاسدة قدمتها منظمة قطرية للنازحين العراقيين.
وكشف رزكار عبيد فى تصريح له، اليوم الاثنين، عن السبب الحقيقي وراء تسمم النازحين العراقيين فى نينوى، مؤكدا أن لبن إيرانى فاسد قدمته منظمة قطرية خيرية للنازحين تسبب فى تسمم المئات.
رزكار عبيد مدير مخيمات قاطع الخازر يؤكد أن حالات الإصابة بالتسمم من 700 إلى 800 حالة والسبب وجود لبن إيراني منتهى الصلاحية وزع بوجبة إفطار من قبل إحدى المنظمات القطرية.
وأكد ان ثلاث شاحنات محملة بالرز والفاصوليا والدجاج جاءت مع منظمة قطرية ضمن مشروع افطار صائم ، موضحا عدم وجود حالات وفيات بين المواطنين.
-
المتحدث العسكري: ضبط 4 من العناصر التكفيرية بسيناء
أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي ضبط 4 من العناصر التكفيرية شمالي ووسط سيناء وذك خلال أعمال ملاحقة تلك العناصر والقضاء على البؤر الإرهابية. وقال المتحدث ...Mon, 12 Jun 2017 16:23:15 GMT
-
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة «الألمانية الأفريقية»
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمتنانه لدعوة مصر، من قِبَل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، للمشاركة فى هذا الحدث الخاص الذي يبرز الأولوية التي تعطيها ألمانيا ...Mon, 12 Jun 2017 14:41:12 GMT
-
كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينات الفيزياء والتاريخ
تبدأ كنترولات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، تصحيح العينة العشوائية من امتحاني الفيزياء والتاريخ، اللذين امتحنهما طلاب الثانوية العامة الأحد في لجان الثانوية ...Mon, 12 Jun 2017 23:19:33 GMT
-
نسرين طافش: أعيش قصة حب
اعترفت الفنانة السورية نسرين طافش بوجود رجل في حياتها، ولكنها رفضت الكشف عن هويته أو أي تفاصيل حوله، كما أنها لم تصرح بموعد ارتباطها الرسمي به. نسرين التي سبق ...Mon, 12 Jun 2017 21:04:29 GMT
-
القبض على الفنان طارق النهري
ألقت قوات مباحث القاهرة القبض على الفنان المصري طارق النهري بمنطقة السيدة زينب بعد تهربه من حكم قضائي. وقال رئيس المباحث أنه تم عمل كمين للفنان بعد أن تم التأكد من ...Mon, 12 Jun 2017 21:04:29 GMT
-
المنظمة القطرية المتهمة بتقديم وجبات فاسدة للعراقيين مدرجة على قوائم الإرهاب
فجر مسؤول عراقى، مفاجأة من العيار الثقيل حول المنظمة القطرية التى قدمت الوجبات الفاسدة للنازحين العراقيين شرق الموصل، مؤكدا أن المنظمة القطرية تدعى “راف” وهى ...Mon, 12 Jun 2017 23:02:23 GMT
-
هذه نصحية رامى رضون لاولياء امور طلبة "الثانوية العامة"
انتقاد شديد وجه الاعلامى رامي رضوان مقدم برنامج “8 الصبح” على شاشة dmc للمسئولين عن وضع أمتحانات الثانوية العامة. وذلك بسبب الشكاوى الكثيرة التى دارات بسبب صعوبة ...Mon, 12 Jun 2017 21:29:31 GMT
-
حميد الشاعرى: علاقتى بالفن بدأت مع "الكينج"
قال الفنان حميد الشاعرى، إن أول فنان تعامل معه فى صناعة ألبوم كامل كان علاء عبد الخالق، بعنوان “مرسال”، حيث حقق مبيعات كبيرة، ثم “وياكى” و”راجعلك”، ثم نجوم فرقة ...Mon, 12 Jun 2017 20:23:10 GMT
-
"فورين بوليسي": الطاولة تنقلب على الخطوط الجوية القطرية
ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “فورين بوليسي” البريطانية اليوم الإثنين، أن الخطوط الجوية القطرية قد تواجه مشاكل كبيرة إثر الحصار المفروض على قطر من قبل مصر ...Mon, 12 Jun 2017 20:23:10 GMT