فجر مسؤول عراقى، مفاجأة من العيار الثقيل حول المنظمة القطرية التى قدمت الوجبات الفاسدة للنازحين العراقيين شرق الموصل، مؤكدا أن المنظمة القطرية تدعى “راف” وهى اختصار لمنظمة الشيخ خالد بن ثانى آل ثانى للخدمات الإنسانية المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية من مصر ودول الخليج.

يذكر أن منظمة الشيخ خالد بن ثانى آل ثانى وهى مؤسسة خيرية قطرية غير حكومة تأسست فى عام 1969م قد دعمت المؤسسة الجماعات الإرهابية المدعومة من الدوحة فى سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة بما يقارب 130 مليون دولار، وترتبط المؤسسة بعلاقات وثيقة مع الهلال الأحمر التركى فى دعم المتطرفين والمقاتلين فى سوريا بالمال والسلاح تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

أكد مدير مخيمات الخازر فى محافظة نينوى العراقية، رزكار عبيد، تسمم ما يقرب من 900 نازح عراقى جراء وجبات فاسدة قدمتها منظمة قطرية للنازحين العراقيين.

وكشف رزكار عبيد فى تصريح له، اليوم الاثنين، عن السبب الحقيقي وراء تسمم النازحين العراقيين فى نينوى، مؤكدا أن لبن إيرانى فاسد قدمته منظمة قطرية خيرية للنازحين تسبب فى تسمم المئات.

رزكار عبيد مدير مخيمات قاطع الخازر يؤكد أن حالات الإصابة بالتسمم من 700 إلى 800 حالة والسبب وجود لبن إيراني منتهى الصلاحية وزع بوجبة إفطار من قبل إحدى المنظمات القطرية.

وأكد ان ثلاث شاحنات محملة بالرز والفاصوليا والدجاج جاءت مع منظمة قطرية ضمن مشروع افطار صائم ، موضحا عدم وجود حالات وفيات بين المواطنين.