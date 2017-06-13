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المتحدث العسكري: ضبط 4 من العناصر التكفيرية شمالي ووسط سيناء
المتحدث العسكري الجديد العقيد تامر محمد محمود الرفاعي‎

المتحدث العسكري: ضبط 4 من العناصر التكفيرية شمالي ووسط سيناء

2017-06-13 00:57:29

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي ضبط 4 من العناصر التكفيرية شمالي ووسط سيناء وذك خلال أعمال ملاحقة تلك العناصر والقضاء على البؤر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال ووسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات في نطاق الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء عن القبض على اثنين من العناصر التكفيرية واثنين آخرين من المشتبه في دعمهما للعناصر التكفيرية، مع التحفظ على عربة نصف نقل خاصتهم.

وأضاف أنه تم تدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى 4 سيارات ربع نقل، بجانب اكتشاف وتفجيرعبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على طريق التحرك.

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