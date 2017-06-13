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بيان من الشركة المنتجة لمسلسل “فى اللا لا لاند" للرد على مزاعم سرقة القصة
في اللالا لاند

بيان من الشركة المنتجة لمسلسل “فى اللا لا لاند" للرد على مزاعم سرقة القصة

2017-06-13 01:12:17
كتب - متابعات

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “فى اللا لا لاند” بيانًا أكدت فيه أن أحد الاشخاص أدعى أمس أنه المالك الاصلي لقصة مسلسل في “ال لا لا لاند” وهو ما يعتبر ادعاء باطل وتدليس فى الاوراق والمستندات التى تحفظ الحق القانونى والادبى لصناع المسلسل.
وقام مقدم الشكوى بالادعاء بانه قد كانت هناك مفاوضات بينه وبين الشركة المنتجه للعمل ولكنها لم تثمر عن شيء،  وتؤكد الشركة بانها لم تسمع بهذا الاسم من قبل ولم يسبق لاحد من مسئوليها ان التقى هذا الشخص.
وارفق المدعى صورة من شهاده الايداع الخاص بالعمل الفنى الخاص به لدى الاداره المركزيه للشؤون الاداريه والمسابقات –ادارة حقوق المؤلف- تحت عنوان “الجزيرة” بتاريخ 20/12/2016 وهذا ما يبين بطلان ادعائه حيث ان تاريخ الايداع الخاص بمسلسل الضايعين تم لدى نفس الجهة بتاريخ مسبق وهو 6/12/2016 بعنوان “الضايعين” كما هو مرفق في صورة الايداعين مما يؤكد بطلان ادعاءه.
وستقوم الشركة المنتجه باتخاذ اللازم لحفظ حقوقها القانونيه والادبيه تجاه ما تم من تشهير وإضرار بسمعة مسلسل فى ال لا لا لاند وصناعه.

في الالا لاند 1

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