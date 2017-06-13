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"الوزراء السعودي": قائمة الإرهاب مؤشر على ازدواجية قطر
مجلس الوزراء السعودي

"الوزراء السعودي": قائمة الإرهاب مؤشر على ازدواجية قطر

2017-06-13 00:19:13
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أشاد مجلس الوزراء السعودي بمبادرة الملك سلمان لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، بحسب قناة “سكاي نيوز عربية”، أنه يرحب بالإعلان الرباعي السعودي الإماراتي المصري البحريني بتصنيف 59 شخصًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب

وشدد مجلس الوزراء السعودي، أن قائمة الإرهاب مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية.

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