أمير الكويت: لن أبخل بصحتي في سبيل لم الشمل الخليجي

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أنه لن يبخل بصحته في سبيل إعادة اللحمة الخليجية، في ضوء الأزمة التي نشبت بين قطر من جهة والسعودية ودول أخرى من جهة ...