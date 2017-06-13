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عمرو أديب لقطر: "إيه مزعلكوا.. إحنا إخوات"
عمرو اديب مع الهرم

عمرو أديب لقطر: "إيه مزعلكوا.. إحنا إخوات"

2017-06-13 00:38:33
كتب - متابعات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قطر دولة بها موارد مالية، معقبًا: “تقدر تجيب لبن العصفور لو عايزين”، مؤكدًا أن قطر تعيش عيشة كريمة، وأن أسواقهم مليئة بالمنتجات الإسرائيلية والإيرانية والتركية.

ولفت في برنامجه “كل يوم”، على شاشة “on live” مساء الإثنين، إلى أن المنتجات والسلع الغذائية داخل منافذ البيع القطرية متوفرة، مستكملًا: “قطر معندهاش مشاكل ولا عندها ناس في ملاجئ، الكلام ده عندنا وعند الدول إللي بتحارب”.

وأردف “لو قطر ناقصها حاجة أنا أول واحد هيشيلها على كتفه ويوديها”، موجهًا حديثه إلى قطر قائلًا: “إيه مزعلكوا إحنا إخوات، والدول العربية مش هتقبل دولة منها تكون مش لاقية تاكل، وإللي معمول عليكوا مش حصار”، مؤكدًا أن الأزمة القطرية ستًحل بطريقة معينة.

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