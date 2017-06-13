

قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، بالاجتماع الثالث للبرلمان بمناقشات اتفاقية تيران وصنافير: إنه لا يوجد نقطة دم سالت من المصريين على أراضى جزيرتين تيران وصنافير.

جاء ذلك فى اجتماع البرلمان، مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مؤكدًا على أنه لا توجد أى نقطة دماء على أراضى الجزيرتين من المصريين، وعندنا توثيق كامل لجميع الشهداء، وأماكن تواجدهم بمستوى الجمهورية المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى تواجد سعودى على الجزيرتين حتى الآن وفقا لمعاهدة السلام.

ولفت ممثل القوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة لم تتدخل فى هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى من الأوضاع الفنية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أيضا لن تفرط فى ذرة تراب من الأراضى المصرية قائلا: “القوات المسلحة لم ولن تفرط فى أى جزء من الأراضى المصرية”.

وهتف الأعضاء على حديثه بهتافات: “تحيا مصر تحيا مصر”، فيما أكد د. على عبدالعال أن النواب لديهم قناعه فى أن من حارب من أجل الأرض لا يساوم عليها إطلاقًا.