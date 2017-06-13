أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اعتزامه عقد مؤتمر صحفي خلال أسبوعين لمناقشة الحرب التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مشددا على ضرورة وقف تمويل الإرهاب.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب، اليوم، في البيت الأبيض - حسبما أفاد راديو (صوت أمريكا) - وذلك قبيل اجتماعه مع المسئولين بالإدارة الأمريكية.. دون أن يتطرق إلى أية معلومات أخرى تتعلق بموعد عقد هذا المؤتمر الصحفي على وجه التحديد أو تفاصيله.

وأضاف ترامب - في تصريحاته - “لقد عدت مؤخرا من رحلة إلى السعودية باستثمارات تقدر بأكثر من 350 مليار دولار وهي صفقات من شأنها أن تخلق الملايين من فرص العمل والاستثمارات العسكرية والاقتصادية في الولايات المتحدة”.

وتابع: “إن هذه الصفقات الضخمة من شأنها أيضا أن تساعد السعودية على أن تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ونحن نقوم في الوقت الراهن - وكما ترون في قطر - بإجراءات إيجابية لوقف تمويل الإرهاب، وسنستمر في ذلك أيضا مستقبلا”.

وأكد “سوف نحرم هذا الوحش (الإرهاب) من الطعام إلى الأبد”.. مشيرا إلى أن الحرب ضد الإرهاب ليست بالمهمة السهلة، ولكنها مهمة يتعين علينا أن نقوم بها وسوف نخرج منها منتصرين.