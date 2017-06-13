عبر المنتج صادق الصباح عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن مسلسلات “الهيبة” و”الحصان الأسود” و”الحلال” و”طاقة القدر”، التي يراهن عليها في السباق الرمضاني لهذا العام، مشيرا إلي أنه على الرغم من اشتعال المنافسة بين نجوم الدراما في مصر هذا الموسم في أكثر من عمل متميز إلا أنه لا يوجد إجماع على تفوق عمل بعينه على باقي الأعمال الدرامية.

وأثنى صادق الصباح، في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أداء كل من تيم الحسن ونادين نجيم في مسلسل “الهيبة” الذي يعد ثالث تعاون له معهما بعد مسلسلى “تشيللو”، و”نص يوم”، لافتا إلي أن العمل حقق نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية وحظي بإجماع الجمهور في الخليج ولبنان.

“الهيبة” بطولة تيم الحسن، نادين نجيم، منى واصف وكارلا بطرس وعبدو شاهين وأويس مخللاتى وميريام عطالله وروزينا لاذقانى، من تأليف هوزان عكو.

وقال الصباح “أحرص دائما على التنوع في الموضوعات التي أقدمها لجمهور المشاهدين حرصا على إرضاء جميع الأذواق ما بين الكوميدي والرومانسي والتراجيدي والأكشن والتشويق،مشيدا بأداء كل من النجم أحمد السقا في مسلسل “الحصان الأسود” والفنانة سمية الخشاب في مسلسل “الحلال” والفنان حمادة هلال، مشيرا إلي أنه تفاجئ بأداء الأخير الرائع في مسلسل “طاقة القدر” ليحقق قفزة كبيرة بالعمل .

وعن مدى تأثير عرض المسلسل حصري أو غير حصري على عدد من الفضائيات على نجاحه، قال صادق الصباح إن نجاح العمل ليس مرتبطا بعرضه حصريا في قناة بعينها أو على عدد كبير من القنوات، فالعمل الجيد يفرض نفسه بقوة على المشاهد ليتابعه، لافتا إلي وجود منافسة شديدة بين عدد كبير من الأعمال الدرامية هذا العام منها ما هو حصري أو غير حصري.

وأشار إلي أن التوفيق في اختيار اسم مناسب للمسلسل يسهم في جذب انتباه الجمهور له لمتابعته، لافتا إلي أن تنوع الموضوعات التي تتناولها المسلسلات يصب في صالح الدراما.

وعن حرصه على الدفع بالوجوه الشابة في أعماله الدرامية، أكد صادق الصباح أهمية إتاحة الفرصة للمبدعين من الشباب لإبراز موهبتهم، لافتا إلي تألق عدد كبير من الوجوه الشابة هذا العام في أدوار مختلفة من بينهم ميرنا نور الدين ومصطفى عبد السلام وغيرهم من الفنانين الشبان.

وأوضح أن مسألة الترشيحات الخاصة بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التي يقوم بتصويرها تخضع لمعايير وضوابط دقيقة دون مجاملة، منوها إلى حرصه على التنوع في ترشيحات الأدوار الخاصة بأي عمل فني دون الاعتماد على أسماء بعينها، مؤكدا أن الاختيارات المناسبة وتوفير كافة الظروف والإمكانيات الخاصة بعملية التصوير يسهم بلا شك في نجاح أي عمل فني وهو ما يحرص عليه دائما.

وعن مشروعاته الفنية الجديدة، نوه المنتج صادق الصباح إلي أنه سيبدأ عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المقبل، التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد “عائلة الحاج نعمان”، تمهيدا لبدء التصوير، مشيرا إلي أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي، ويقوم ببطولته الفنان تيم الحسن وتم الاستقرار على انضمام الفنان صلاح عبد الله لأسرة المسلسل وجاري دراسة باقي الترشيحات.