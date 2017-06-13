تستعد وزارة الثقافة والإعلام السعودية لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه 112 مؤلفا ليوسف القرضاوى، إثر إدراجه فى قوائم الإرهاب، خاصة وأن معظم كتبه تحمل الكثير من فكر جماعة الإخوان وقواعد العمل فيها عدا كتابيه “الحلال والحرام فى الإسلام” و”فقه الزكاة”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام، هانى الغفيلى، وفقا لما نشر فى “عكاظ” أن بيان إدراج القرضاوى صد أمس الأول الخميس، وبما أن الجمعة والسبت إجازة، فمن المؤكد أن تتخذ الإجراءات تجاه المؤلفات فى أول يوم عمل وهو الأحد.

من جهته أوضح عميد المكتبات فى جامعة الباحة الدكتور عبد الرحمن الشرفى، أن الجامعات ليست جهات تشريعية قدر ماهى تنفيذية لما يصدر من توجيه وتعاليم وزارة التعليم، ويرى الروائى عمرو العامرى، أن المثقفين نادوا طويلا ونبهوا على اختطاف الشباب م خلال تجييش الدعاة لهم ومحاولة عسكرة المجتمع وتحريم نظام الدولة المدنى الذى يقوم على العدالة الاجتماعية والسلم العام وتفعيل أنشطة الحياة لافتا أن القرضاوى ونظراؤه ينطلقون من توجهات حزبية ومن أجندات يؤملون بها حكم المجتمعات.

وبين أن القرضاوى بدأ شيخا وداعية متسامحا حتى باية ما سمع بالربيع العربى إذ أعلن فكره وطرح فتاويه التى تحرض على الخروج على الحكام وعلى إعادة الحاكمية لله على رأى سيد قطب، والتى تعنى تكفير الحكام.

وأضاف أن القرضاوى برر بفتاويه ما ينفذ من أعمال القتل والتفجير ما جعل الشرطة الدولية وا ما يعرف بـ الإنتربول تضعه على قائمة المطلوبين فى عام 2014، وجاء فى حيثياتها “أن القرضاوى متهم بالتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة”.