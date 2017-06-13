1325 - الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهًا إلى مكة لأداء فريضة الحج.

1930 - التوقيع على معاهدة بريطانية / عراقية تقضي بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال.

1933 - أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو والذي يعد من أسوء أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين.

1951 - طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونيانغ بعد اشتعال الحرب الكورية.

1957 - جلاء القوات البريطانية عن الأردن.

1974 - انقلاب أبيض ضد الرئيس عبد الرحمن الأرياني وصعود المقدم إبراهيم الحمدي للحكم بقيام حركة 13 يونيو الناصرية التصحيحية في الجمهورية العربية اليمنية.

1978 - القوات اللبنانية تهاجم بلدة إهدن وترتكب مجزرة أدت إلى مقتل زعيم ميليشيا المردة الوزير طوني فرنجية وعقيلته وإبنتهما وعدد من مناصريهما.

1982 - الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز.

1993 - إعادة انتخاب الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية.

2007 - اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني وليد عيدو بتفجير سيارته.

2009 - الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، وأنصار المرشح مير حسين موسوي يشتبكون مع الشرطة إحتجاجًا على نتائج الانتخابات.

2011 - ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يتعهد بالعمل على إجراء إصلاحات تقود إلى تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية.

2014 - القوات المسلحة الأوكرانية تسترد ميناء ماريوبول الواقع شرقي أوكرانيا من الانفصاليين بعد قتال عنيف.

2015 - مسبار فيلة يرسل إشارات بعد أشهر من انقطاعها وذلك بالاتصال مع مسبار روزيتا من على المذنب تشوري.

2016 - شركة مايكروسوفت الأمريكية تستحوذ على شبكة لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار.