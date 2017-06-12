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رئيس كوريا الجنوبية : نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مسألة بقاء
المرشح لانتخابات كوريا الجنوبية مون جيه‎

رئيس كوريا الجنوبية : نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مسألة بقاء

2017-06-12 23:54:06
أ ش أ

وصف رئيس كوريا الجنوبية مون جاي يينج، اليوم الاثنين، موضوع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بأنه “مسألة بقاء”.

وقال الرئيس جاي يينج، خلال استقباله لممثل رئيس وزراء اليابان توشيهيرو نيكاي - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن: “نزع السلاح النووي الكوري الشمالي في غاية الأهمية من أجل ضمان السلام في العالم وفي منطقة شمال شرق آسيا، ولكنه بالنسبة لكوريا الجنوبية هو مسألة حياة أو موت”.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر في إدارة الرئيس الكوري الجنوبي بأن الضيف الياباني سلم مون جاي يينج رسالة من الزعيم الياباني أكد فيها ضرورة مواصلة ممارسة الضغوط على بيونج يانج وتشديد نظام العقوبات ضدها حتى تتخلى نهائيا عن برامجها النووية.

وأضاف أن الرئيس جاي يينج شدد على عدم نجاعة العقوبات والضغوط لوحدها في حل موضوع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، وأكد ضرورة إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات في سبيل ذلك.

وأشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي يرى كذلك ضرورة المحافظة على الضغط والعقوبات مع إرسال رسالة لكوريا الشمالية مفادها بأنها ستحصل على المساعدة فور تخليها عن السلاح النووي.

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