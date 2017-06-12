كشف الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو، يرصد لحظة اختطاف أحد المواطنين طفل من والدته، أثناء وجودهما داخل أحد المولات التجارية الشهيرة.

وأكدت ميرال عرفة، مصورة الفيديو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم”، أن إحدى السيدات كانت متواجدة في أحد المولات التجارية الشهيرة لشراء بعض السلع الغذائية، وأثناء تفقدها لبعض المنتجات، فوجئت باختفاء طفلها لتشاهده يمسك بيد أحد المواطنين، ويخرج من المول، فقامت بإطلاق الاستغاثة، حتى تمكن أفراد الأمن بالإمساك من الطفل والمتهم.

وأردفت: “المتهم غافل السيدة أثناء مشاهدة المنتجات، وخطف الطفل، وقبل خروجه من المول، تم القبض عليه”