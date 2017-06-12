ممثل القوات المسلحة بالبرلمان:«لم ولن نفرط في أي ذرة من تراب مصر»

قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، بالاجتماع الثالث للبرلمان بمناقشات اتفاقية تيران وصنافير، إنه لا يوجد نقطة دماء سالت من المصريين على أراضى جزيرتي تيران وصنافير.

جاء ذلك فى اجتماع البرلمان مساء اليوم الاثنين، برئاسة د. على عبد العال، مؤكدا أنه لا توجد أى نقطة دماء على أراضى الجزيرتين من المصريين، وعندنا توثيق كامل لجميع الشهداء وأماكن تواجدهم بمستوى الجمهورية المصرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تواجد سعودى على الجزيرتين حتى الآن وفقا لمعاهدة السلام.

ولفت إلى أن القوات المسلحة لم تتدخل فى هذه الاتفاقية من قريب أو بعيد، سوى الأوضاع الفنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أيضا لن تفرط فى ذرة تراب من الأراضى المصرية قائلا:” القوات المسلحة لم ولن تفرط فى أى جزء من الأراضى المصرية”.

وهتف الأعضاء:” تحيا مصر تحيا مصر”، فيما أكد د. على عبد العال أن النواب لديهم قناعة فى أن من حارب من أجل الأرض لا يساوم عليها إطلاقا.