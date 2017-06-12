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القط متحدثًًا عن صفوت الشريف: تاريخه علامة لا أحد ينكرها
صفوت الشريف

القط متحدثًًا عن صفوت الشريف: تاريخه علامة لا أحد ينكرها

2017-06-12 23:45:02
كتب - متابعات

رحب  الإعلامي ممتاز القط، بصفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، قائلًا: “له ما له وعليه وما عليه، وبعيدًا عن كل الإتهامات والوش والزوبعة والبهتان الذي عشناه منذ ثورة 25 يناير، لكن تاريخه يظل علامة في مجال الإعلام لايمكن لأحد أن ينكرها”.

وقال في برنامجه “حصريًا مع ممتاز” على شاشة “العاصمة”، اليوم الإثنين، أن مدينة الإنتاج الإعلامي، وإطلاق قمر النايل سات وتطوير الاستديوهات من أفكار صفوت الشريف، معقبًا: “من بعده افتقدنا المايسترو في الإعلام الذي يراقب أي نشاز ويظبطه، وكل عازف في الإعلام أصبح يعزف بمفرده، وأصبح العزف نشاز لايعبر عن مشاكلنا وآلمنا وما يحدث من إنجازات”.

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