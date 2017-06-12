تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم الاثنين في جولة مفاجئة محطة رمسيس للقطارات، لمتابعة انتظام سير حركة القطارات وخاصةً قطارات الوجه القبلي التي تشهد إقبالًا شديدًا في سفر المواطنين، لقضاء أجازة العيد مع ذويهم وأطمأن على توافر التذاكر واختفاء السوق السوداء.

كما قام الوزير بالتحاور مع المواطنين عند شبابيك الحجز، الذين أجمعوا على توافر التذاكر واختفاء السوق السوداء تمامًا، وأكد الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتسيير سفر المواطنيين وتقديم كافة الخدمات المميزة لهم.

وأمر الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بتذليل أي عقبات تواجه جمهور المسافرين من الركاب واستمرار تكثيف الرقابة على منافذ وشبابيك حجز التذاكر والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمراقبة حركة عمليات الحجز والتأكد من توافرها للجمهور.