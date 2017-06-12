قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك نماذج على أرض الواقع تؤكد أن الشعب المصري سيظل نسيج واحد ، وترابط قوي بين الأقباط والمسلمين، بعد أن قام عدد من الأقباط بإقامة موائد رحمن للمسلمين في رمضان، وقيام مواطن أخر قبطي بتوزيع فوانيس على الأطفال مجانًا ، خلال الشهر الكريم.

وأضاف عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج ” رأي عام”، على قناة ” TEN”، أن أفعال الخير ليست مقتصرة على المسلمين فقط أو الأقباط، حيث أن جميع الشعب المصري يقدم الخير ويشارك في المشروعات الخيرية وموائد الرحمن، مهما حاولت الجماعات الإرهابية بشق الصف الوطني وزرع فتن طائفية.

وأشار إلى أن الأقباط الذين قاموا بتوزيع عصائر على المواطنين في الشوارع مع أذان المغرب وكذلك الذين تولوا مهمة إقامة موائد رحمن لم يقوموا بذلك من أجل الشو الإعلامي، حيث أن أحدهم رفض في البداية الظهور في البرنامج لتيقنه بأن ما قام به ” واجب “.