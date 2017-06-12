 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 12:24 صباحاً
روابط سريعة
عمرو عبد الحميد: الجماعات الإرهابية لن تثني الأقباط عن تقديم أفعال الخير في رمضان
الإعلامي عمرو عبدالحميد

عمرو عبد الحميد: الجماعات الإرهابية لن تثني الأقباط عن تقديم أفعال الخير في رمضان

2017-06-12 23:25:59
كتب - متابعات

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك نماذج على أرض الواقع تؤكد أن الشعب المصري سيظل نسيج واحد ، وترابط قوي بين الأقباط والمسلمين، بعد أن قام عدد من الأقباط بإقامة موائد رحمن للمسلمين في رمضان، وقيام مواطن أخر قبطي بتوزيع فوانيس على الأطفال مجانًا ، خلال الشهر الكريم.

وأضاف عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج ” رأي عام”، على قناة ” TEN”، أن أفعال الخير ليست مقتصرة على المسلمين فقط أو الأقباط، حيث أن جميع الشعب المصري يقدم الخير ويشارك في المشروعات الخيرية وموائد الرحمن، مهما حاولت الجماعات الإرهابية بشق الصف الوطني وزرع  فتن طائفية.

وأشار إلى أن الأقباط الذين قاموا بتوزيع عصائر على المواطنين في الشوارع مع أذان المغرب وكذلك الذين تولوا مهمة إقامة موائد رحمن لم يقوموا بذلك من أجل الشو الإعلامي، حيث أن أحدهم رفض في البداية الظهور في البرنامج لتيقنه بأن ما قام به ” واجب “.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3