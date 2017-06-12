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الحكومة: الأطلس المقدم من بعض النواب بشأن الجزيرتين مغاير للحقيقة
المستشار عمر مروان

الحكومة: الأطلس المقدم من بعض النواب بشأن الجزيرتين مغاير للحقيقة

2017-06-12 23:12:18

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن عدد من النواب، تقدموا بكتاب أطلس تابع لهيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، يتضمن ألوان متعلقة بجزيرة تيران وصنافير تابعة للأراضي المصرية، إلا أن الأمر كان على غير الحقيقة.

جاء ذلك في الجلسة الثالثة لجلسات البرلمان بشأن مناقشة تيران وصنافير، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مؤكدا على أنه تم الرجوع لهيئة المساحة العسكرية، والحصول على نسخة أصلية من هيئة المساحة العسكرية، تبين منها أن الألوان على غير الحقيقة ومغايرة تمامًا لما ظهر في الأطلس الذي تم تسلمه من عدد من النواب، في إشارة منه لنواب “25-30”.

ولفت مروان إلى أنه تم تسليم نسخلة أصلية لأمانة اللجنة التشريعية، متضمنه الألوان الخاصة بالجزيرتين بشكل واضح.

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