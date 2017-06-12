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عبد العال يترأس اجتماع "دستورية النواب" حول اتفاقية تيران وصنافير
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

عبد العال يترأس اجتماع "دستورية النواب" حول اتفاقية تيران وصنافير

2017-06-12 23:03:23

ترأس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي بدأ منذ قليل بمقر المجلس لمواصلة المناقشات حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ويشارك في الاجتماع نواب من مختلف اللجان النوعية بالمجلس، إلى جانب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وممثلي الحكومة، وخبراء في مجال ترسيم الحدود.
ويأتي الاجتماع في إطار الجلسات التي تعقدها اللجنة للاستماع إلى آراء النواب بشأن الاتفاقية.

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