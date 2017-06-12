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لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تدين هجوم القطيف الإرهابي
مجلس النواب

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تدين هجوم القطيف الإرهابي

2017-06-12 23:02:12
محيط: أ. ش. أ

أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي “المسورة” بمحافظة القطيف السعودية، واستهدف دورية أمنية؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين من رجال الأمن السعودي.

وأعربت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين - عن خالص تعازيها للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ولأسرة الشهيد، داعية أن يسكنه الله فسيح جناته ويُمِن بالشفاء العاجل على المصابين.

وطالبت اللجنة بضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في مكافحة ظاهرة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار دول العالم كله وأصبح يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، خاصة في ضوء ما جاء في هذا الصدد ضمن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد “أن شرور الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية سوف تستمر طالما هناك دول مثل قطر وزعيمها تميم مستمرة في دعم وتمويل وتسليح الإرهاب والإرهابيين”.. مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة ضد ظاهرة الإرهاب والدول التي تشجع الإرهاب والإرهابيين.

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