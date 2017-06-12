انتقاد شديد وجه الاعلامى رامي رضوان مقدم برنامج “8 الصبح” على شاشة dmc للمسئولين عن وضع أمتحانات الثانوية العامة.

وذلك بسبب الشكاوى الكثيرة التى دارات بسبب صعوبة الامتحانات، وعدم منطقية بعض الأسئلة الواردة بامتحانات اللغة الإنجليزية إلى ما أثاره أحد الأسئلة بامتحان اللغة الإنجليزية من ضجة وجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصا وأن السؤال يحمل العديد من التأويلات فى امتحان مادة أدبية وليست علمية، وهو سؤال حول “20 عينا شاهدت، فكم شخص شاهد”.

وأضاف “رضوان “أن امتحان التاريخ أيضًا ورد به سؤال حول آثار 30 يونيه، فى حين أن التاريخ مازال يكتب، ومازال أمر نتائج 30 يونيه به خلاف فى وجهات النظر ومثل هذا السؤل يعتبر سؤال راى.

وفيما يتعلق بامتحان الفيزياء كان أكثر صعوبة وشاهدنا مدى صعوبتة من دموع الطلاب.

كما أشار “رضوان” انه يجب رفع القبة للمسئولين على القضاء على حالات الغش وتسريب الامتحانات حتى الان.

وفى النهاية وجه “رضوان” نداء الى اولياءالامور، بضرورة توعية ابناءهم بإن امتحانات الثانوية العامة ليس نهاية المطاف، وذلك تعليق عن انتحار احد الطلاب بسبب صعوبة امتحان اللغةالانجليزية.