نسرين طافش: أعيش قصة حب2017-06-12 22:56:25
اعترفت الفنانة السورية نسرين طافش بوجود رجل في حياتها، ولكنها رفضت الكشف عن هويته أو أي تفاصيل حوله، كما أنها لم تصرح بموعد ارتباطها الرسمي به.
نسرين التي سبق واتهمتها، الفنانة السورية ديمة بياعة بخيانتها مع طليقها، النجم تيم حسن، حرصت على تهنئة الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد أن علمت بخبر عقد قرانه على المذيعة المصرية وفاء الكيلاني، إلا أنها متعت متابعيها من التعليق على تهنئتها للثنائي.
وفي حوار مع مجلة لها، بررت نسرين إغلاقها لباب التعليق على تهنئتها لتيم ووفاء قائلة: «كلٌ ينتقد وفق أهوائه الخاصة، ونظرته إليكِ، مباركتي لتيم ووفاء بعقد قرانهما تضمنت دعاء دينياً راقياً يليق بهما. وقد أقفلت باب التعليقات لأن البعض تجاوز مهاجمتي الى مهاجمة تيم ووفاء، أؤكد أن البعض تزعجهم سعادة الآخرين فيوجّهون إليهم سِهام النقد الجارحة، وهذا ما لا أرضاه لأي فنان في أي حساب من حساباتي على مواقع التواقع الاجتماعي».
يُذكر أن نسرين طافش كانت قد لجأت للقضاء ورفعت قضية سب وقذف ضد ديمة بياعة بعد أن اتهمتها بالخيانة، وقد أدانت محكمة الجنح في دبي، ديمة، كما قضت بتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم بتهمة القذف ضد نسرين، بعد أن ألقت عليها باتهامات تمس الشرف دون دليل.
من ناحية أخرى، تشارك نسرين طافش في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «العقاب والعفراء» وهو عمل ملحمي بدوي مقتبس من قصة حقيقية، وتشارك نسرين في بطولته أمام عبدالمحسن النمر، جولييت عواد وجميل عواد وعبير عيسى ومحمد ضمور ورانيا فهد وسهيل فهد ومحمد العبادي ونبيل مشيني ولونا بشارة ومنذر خليل وحسن خمايسة وعمر حلمي وباسلة وغادة عباس.
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