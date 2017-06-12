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عصام الحضري يطيح بميكفرون بي إن سبورت في مؤتمر صحفي
عصام الحضري

عصام الحضري يطيح بميكفرون بي إن سبورت في مؤتمر صحفي

2017-06-12 22:47:46
كتب - متابعات

أبعد عصام الحضري قائد منتخب مصر ميكروفون قناة BEIN SPORT، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة أمس أمام المنتخب التونسي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
وأعلن اتحاد الكرة مقاطعة قنوات بين سبورت القطرية تضامنًا مع موقف الدولة.
وكانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وعدد من الدول أعلنوا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، لدعمها للإرهاب، وتدخلها في الشأن الداخلي لعدد من الدول، وتفريق وحدة الصف العربي.

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