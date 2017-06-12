حميد الشاعرى: علاقتى بالفن بدأت مع "الكينج"2017-06-12 22:18:56
قال الفنان حميد الشاعرى، إن أول فنان تعامل معه فى صناعة ألبوم كامل كان علاء عبد الخالق، بعنوان “مرسال”، حيث حقق مبيعات كبيرة، ثم “وياكى” و”راجعلك”، ثم نجوم فرقة “الأصدقاء” جميعًا.
وأضاف الشاعرى، خلال وجوده، ببرنامج “ستديو 9090”، مع الإعلاميين أحمد خيرى وسالى سعيد، عبر الراديو 9090: “صناعة النجم تحتاج ذكاء، واختيار الأغانى التى تليق بكل نجم أو نجمة، وشكل المطرب أو المطربة وهى تغنى أغنية محددة، والتوزيع الموسيقى والآلات واللازمة الموسيقية والجمل، ويمكن التدخل فى كلمات محددة”.
وتابع: “كنت أقوم بتأجيل ألبوماتى الخاصة من أجل إنهاء أعمال النجوم الآخرين، لارتباطهم بحفلات وسفر وعقود، وأفضّل توزيع الأغانى، لأنه الأقرب لقلبى”.
وأوضح أنه كان يوجد تنسيق بين شركات الإنتاج، لترتيب طرح الألبومات، وتقديم نجوم جدد إلى جانب النجوم القدامى، أو عمل دويتو خاص، فكل مطرب كان يأخذ حقه كاملا فى التوزيع والانتشار.
وشدد الشاعرى على حبه للقراءة فى كل العلوم تقريبا، للتعرف على الثقافات الأخرى، مؤكدا أنها تساعده على التنويع فى الألحان، وتقديم كل ما هو جديد.
وحكى الشاعرى عن تعاونه مع “الهضبة” عمرو دياب على مدار 16 عاما، حيث أوضح أن تلحين الألبوم وتوزيعه كان مقابل 2500 جنيه، حيث كان مبلغا كبيرا وقتها.
وعن علاقته بالفنان محمد منير، قال “أول علاقتى بالفن فى مصر بعد عبد الحليم كان محمد منير، ولا فرق بين منير فى الاستديو والحقيقة، وإحدى الأغنيات أعجبته فقدمها بصوته فى ألبومه، وقدمتها أنا فى ألبوم آخر بصوتى”.
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