قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ” إن يوم الأربعاء المقبل سيشهد قانون انتخابات نيابي، وإن كل الفرقاء السياسيين لا مجال أمامهم سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد”.

وأضاف الحريري ” بالنسبة لقانون الـ 60 فهو بالنسبة لي صفحة طويت ، وقانون الدوائر الـ 15 والنسبية والصوت التفضيلي والإحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري خلال مأدبة إفطار أقامها اليوم على شرف الهيئات الثقافية والجمعيات الكشفية والأندية الرياضية، حضرها وزير الثقافة غطاس خوري ووزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة لشئون حقوق الإنسان أيمن شقير ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة والنائب محمد كبارة ورئيسة لجنة مهرجانات بيروت السيدة لمى سلام رئيسة الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشئون المرأة السيدة كلودين روكز عون ورئيسة لجنة مهرجانات زحلة السيدة ميريام سكاف وعدد كبير من الصحفيين والفنانين والشخصيات العامة بلبنان.

وأعلن سعد الحريري أنه لن يترشح سواء هو أو تيار المستقبل بقانون الستين ، لافتا الى أن هذا هو موقفه الذي قاله في السابق لكل الفرقاء.

ووجه شكره إلى الجميع على العمل بإيجابية، لافتا الى أن لبنان لا يحتمل العمل السلبي ولا بد من تدوير الزوايا دائما وأن نفكر دائما بكيفية الإلتفاف على أي حائط مسدود قد يواجهنا، وهذا كان أسلوب رفيق الحريري، وإن لبنان غني بشعبه، وهذا ما يميز لبنان عن كل العالم لأن فيه التنوع وقبول الآخر”.