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"داعش" يقر بهزائمه المتتالية.. ويدعو لعمليات إرهابية فى أوروبا وأمريكا
داعش بانر ارهاب تطرف

"داعش" يقر بهزائمه المتتالية.. ويدعو لعمليات إرهابية فى أوروبا وأمريكا

2017-06-12 22:14:09
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أقر المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابى، المدعو أبو الحسن المهاجر، فى تسجيل صوتى جديد نشره التنظيم منذ قليل، بالهزائم المتلاحقة للتنظيم فى الموصل العراقية والرقة السورية، ومناطق آخرى خاضعة لسيطرته.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر فى التسجيل: “إن هناك ابتلاءات نمر بها اليوم من تحزب الأحزاب واجتماع الممل على قتالنا وحربنا”.

وأشاد “المهاجر” بالعملية الإرهابية التى نفذها عناصر التنظيم فى العاصمة الإيرانية طهران، محرضا مسلحيه على تنفيذ عمليات إرهابية فى أوروبا وأمريكا وأستراليا.

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